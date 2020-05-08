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8 мая • обновлено в 21:25
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"Застрял в России": UFC назвал виновных в срыве боя Хабиб – Фергюсон

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признался, что несет ответственность за срыв боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона на UFC 249.

По словам менеджера, никто не был готов к объявлению карантина из-за пандемии коронавируса.

"Раз не получилось организовать бой Хабиба и Тони, надо делать поединок Фергюсон – Гэтжи, тут и думать нечего. Победитель станет временным чемпионом. Думаю, все видели слова Хабиба о том, что он готов драться после Рамадана. Люди обвиняли его в том, что он застрял в России, но Хабиб говорил правду. Никто из нас не мог такого предвидеть. Мы все приняли плохие решения, из-за которых он застрял в России. Это не только его вина – мы все ошиблись. Я тоже принимаю за это ответственность. Но так уж вышло", – заявил Уайт в интервью BT Sport.

Отметим, что вместо боя Хабиб – Фергюсон главным событием UFC 249 станет поединок Тони с Джастином Гэтжи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Фергюсон резко отозвался о Хабибе нурмагомедове и Коноре МакГрегоре.

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Читайте все новости по теме "Хабиб - Фергюсон" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Хабиб - Фергюсон UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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