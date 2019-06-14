"Заставлю устать и добью": Хабиб сделал заявление о предстоящем бое

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ожидает непростого боя с американцем Дастином Порье, но не сомневается в своей победе в поединке, который состоится на турнире в Абу-Даби.

"Порье — крепкий парень. Опытный. На его счету более 20 боёв в UFC, и он побил много серьёзных соперников. Мне нравится его работа ногами, умение боксировать и прочее. Но я его заставлю устать", –цитирует российского бойца championat.com

Хабиб Нурмагомедов примеряет чемпионский пояс

Также Хабиб поделился секретами, благодаря которым он выиграет предстоящий бой.

"Если посмотреть на его бои — с Гэтжи он всё время был на ногах, Петтис — то же самое, Холлоуэй — тоже. Со всеми он бился в стоячем положении. Но в бою со мной нужно быть готовым к прессингу, к борьбе. Я с ним стоять не буду. Конечно, бой в MMA начинается с боксёрского стиля, но я его завалю, заставлю устать и добью", — уверенно заявил Нурмагомедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент РФ Владимир Путин просил его не поддаваться на провокации после победы над ирландцем Конором МакГрегором.

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