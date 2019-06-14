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"Заставлю устать и добью": Хабиб сделал заявление о предстоящем бое

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Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ожидает непростого боя с американцем Дастином Порье, но не сомневается в своей победе в поединке, который состоится на турнире в Абу-Даби.

"Порье — крепкий парень. Опытный. На его счету более 20 боёв в UFC, и он побил много серьёзных соперников. Мне нравится его работа ногами, умение боксировать и прочее. Но я его заставлю устать", –цитирует российского бойца championat.com

Хабиб Нурмагомедов примеряет чемпионский пояс

Хабиб Нурмагомедов примеряет чемпионский пояс

Также Хабиб поделился секретами, благодаря которым он выиграет предстоящий бой.

"Если посмотреть на его бои — с Гэтжи он всё время был на ногах, Петтис — то же самое, Холлоуэй — тоже. Со всеми он бился в стоячем положении. Но в бою со мной нужно быть готовым к прессингу, к борьбе. Я с ним стоять не буду. Конечно, бой в MMA начинается с боксёрского стиля, но я его завалю, заставлю устать и добью", — уверенно заявил Нурмагомедов.

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Тема
UFC
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
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