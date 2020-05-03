Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов умер в России

Максим Богданов Другие виды спорта 09:39, 3.05.2020 Обновлено: 10:05, 3.05.2020

Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов умер на 86 году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Геннадий Солодов
"Его преждевременный уход — невосполнимая потеря для легкой атлетики", — говорится в сообщении ВФЛА.

Геннадий Солодов — советский легкоатлет, специализировавшийся в спортивной ходьбе. Участник двух Олимпиад (1960 и 1964 годов) и мастер спорта СССР международного класса. Наиболее известным спортсменом среди воспитанников Солодова является Евгений Евсюков — бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер чемпионата Европы в помещении. Также Солодов тренировал Александра Яргунькина — чемпиона России 2014 года в ходьбе на 50 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель Олимпийских игр в Мехико в составе сборной СССР копьеметатель Янис Лусис умер на 81-м году жизни,

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