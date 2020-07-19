Заслуженный тренер СССР о погибшей чемпионке мира: пошла в стриптиз

Александровская (на фото) выигрывала ЧМ по фигурному катанию в парном разряде.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала гибель 20-летней чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерины Александровской.

По мнению известной наставницы, если спортсменка пошла работать стриптизершей, то она наверняка завершила профессиональную карьеру,

"Соболезную семье. Очень жалко эту девочку и ее родителей. Видимо, она уже закончила кататься, я так думаю, раз она поступила в стриптиз-клуб. Наверное, не могла устроиться на работу, но точно я не знаю", — заявила Тарасова в интервью СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, тело 20-летней Александровской было найдено под окнами многоэтажки в Москве. По предварительным данным девушка покончила с собой, выбросившись с 6-го этажа.

Позже стал известен текст предсмертной записки, которую оставила фигуристка. Мать погибшей не справилась с шоком и была госпитализирована в психиатрическую клинику.

Кроме того, тренер погибшей, рассказал, что у нее на последней тренировке 10 января был приступ эпилепсии.

Спортсменка родилась в Москве, несколько лет пожила в Украина, а затем переехала в Австралию, где приняла спортивное гражданство этой страны.