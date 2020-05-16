Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала трехкратную олимпийскую чемпионку и члена Генерального совета партии "Единая Россия" Ирину Роднину дурой.
Владимир Путин и Ирина Роднина
СЭ
Таким образом тренер прокомментировала слова легендарной фигуристки о том, что "у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело".
"Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата США, а я – с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко", – цитирует Тарасову "Спорт-Экспресс".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роднина оказалась в центре расистского скандала, после того как разместила на своей странице в Twitter фотографию президента США Барака Обамы с супругой Мишель, удивленно смотрящих на банан.
Кроме того, Роднина заявляла, что Россия, аннексировав Крым, "спасла" жителей полуострова от "беспредела" Украины.
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