Заростают бородой и берутся за нож: как топ-спортсмены Украины изменились за время карантина

12 апреля Украина прошла первый месяц "коронавирусного" карантина, который усадил спортсменов по домам. Не только без матчей, но и без тренировочных баз и полей, все – только дома.

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Многие люди спорта уже в открытую жалуются, что даже при стабильных домашних тренировках теряют форму и игровой (или соревновательный) тонус. Еще один такой "карантинный" месяц, и спортсмены перестанут быть спортсменами?

Спустя месяц карантина OBOZREVATEL решил посмотреть, кто и как из украинских звезд держится в самоизоляции, а кто уже полностью сдается перед "домоседством".

Лондонский карантин и поздравление с Пасхой Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины и легенда украинского футбола Андрей Шевченко переживает эпидемию коронавируса со своей семьей в Лондоне. Даже в свои 43 Шевченко поддерживает отличную физическую форму, недавно вместе с сыном Кристианом показав довольно необычный акробатический трюк. И заодно поздравил всех с наступающей Пасхой.

Андрей Шевченко в январе посетил матч лондонского "Челси", а теперь проводит в Лондоне карантин instagram.com/andriyshevchenko

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Евгений Коноплянка: кухня, велосипед и отличное настроение

Одному из самых "позитивчиков" сборной Украины – Евгению Коноплянке, карантин, кажется, вообще ни почем. 15 марта Коноплянка еще играл в УПЛ (хоть и при закрытых трибунах, но полноценный матч), а уже со следующего дня засел на карантин. Но Женя вовсе не теряет форму и сохраняет отличное настроение, за это время записав не одно видео с домашними тренировками и поучаствовав в кулинарном челлендже.

Сменить имидж, и вперед, на свежий воздух

Один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков решил использовать карантин для внешнего обновления. Динамовец решил "обнулиться" в плане прически (хотя уже не впервой) и выглядеть более брутально.

Элина Свитолина: много музыки и "видосиков"

Украинская теннисная звезда Элина Свитолина максимально превращает карантин в отпуск, с помощью музыки и танцев. Элина отлично держится в тонусе и регулярно радует танцевальными "видосиками" для TikTok.

Элина Свитолина instagram.com/elisvitolina

Усик решил не бриться и будет набирать?

Еще задолго до карантина Александр Усик начал отращивать бороду, явно избавляясь прежнего стиля. Домашняя изоляция – самое время для "бородатых" дел, над чем Усик и работает. Кроме этого, если судить по внешнему виду боксера, он явно набирает и не спешит держать вес на отметке двух-трехмесячной давности.

Александр Усик (слева) instagram.com/usykaa

Ломаченко остается на уровне, подбрасывая новые трюки в зале

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко проводит карантин в целом как и многие свои будние дни. Ломаченко вернулся на родину, в Белгород-Днестровский, где находится в кругу семьи, тренируется обычным образом и малозаметен для окружающего мира. В сети Василий фактически не выкладывает свои свежие фото, зато любит подкидывать фанатам сильные тренировочные "фишки".

Новое увлечение Ольги Харлан после дневных тренировок

Одна из лучших фехтовальщиц планеты – украинка Ольга Харлан, со всей ответственностью проводит карантин в домашней изоляции, не оставляя тренировки и отлично поддерживая форму. Кроме этого Ольга находит для себя и новые, более творческие занятия.

Карантин вынудил Верняева взять в руки нож…

Олег Верняев только успел нормально вернуться после большой травмы и восстановления, как спортсменов усадили на карантин. Гимнаст в целом не унывает и держится бодрячком, а свободное время использует для осваивания новых занятий.