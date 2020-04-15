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15 апреля • обновлено в 12:07
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Заростают бородой и берутся за нож: как топ-спортсмены Украины изменились за время карантина

1.8т
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12 апреля Украина прошла первый месяц "коронавирусного" карантина, который усадил спортсменов по домам. Не только без матчей, но и без тренировочных баз и полей, все – только дома.

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Многие люди спорта уже в открытую жалуются, что даже при стабильных домашних тренировках теряют форму и игровой (или соревновательный) тонус. Еще один такой "карантинный" месяц, и спортсмены перестанут быть спортсменами?

Спустя месяц карантина OBOZREVATEL решил посмотреть, кто и как из украинских звезд держится в самоизоляции, а кто уже полностью сдается перед "домоседством".

Лондонский карантин и поздравление с Пасхой Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины и легенда украинского футбола Андрей Шевченко переживает эпидемию коронавируса со своей семьей в Лондоне. Даже в свои 43 Шевченко поддерживает отличную физическую форму, недавно вместе с сыном Кристианом показав довольно необычный акробатический трюк. И заодно поздравил всех с наступающей Пасхой.

Андрей Шевченко в январе посетил матч лондонского "Челси", а теперь проводит в Лондоне карантин

Андрей Шевченко в январе посетил матч лондонского "Челси", а теперь проводит в Лондоне карантин

instagram.com/andriyshevchenko

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Евгений Коноплянка: кухня, велосипед и отличное настроение

Одному из самых "позитивчиков" сборной Украины – Евгению Коноплянке, карантин, кажется, вообще ни почем. 15 марта Коноплянка еще играл в УПЛ (хоть и при закрытых трибунах, но полноценный матч), а уже со следующего дня засел на карантин. Но Женя вовсе не теряет форму и сохраняет отличное настроение, за это время записав не одно видео с домашними тренировками и поучаствовав в кулинарном челлендже.

Сменить имидж, и вперед, на свежий воздух

Один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков решил использовать карантин для внешнего обновления. Динамовец решил "обнулиться" в плане прически (хотя уже не впервой) и выглядеть более брутально.

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Элина Свитолина: много музыки и "видосиков"

Украинская теннисная звезда Элина Свитолина максимально превращает карантин в отпуск, с помощью музыки и танцев. Элина отлично держится в тонусе и регулярно радует танцевальными "видосиками" для TikTok.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

instagram.com/elisvitolina

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Усик решил не бриться и будет набирать?

Еще задолго до карантина Александр Усик начал отращивать бороду, явно избавляясь прежнего стиля. Домашняя изоляция – самое время для "бородатых" дел, над чем Усик и работает. Кроме этого, если судить по внешнему виду боксера, он явно набирает и не спешит держать вес на отметке двух-трехмесячной давности.

Александр Усик (слева)

Александр Усик (слева)

instagram.com/usykaa

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Ломаченко остается на уровне, подбрасывая новые трюки в зале

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко проводит карантин в целом как и многие свои будние дни. Ломаченко вернулся на родину, в Белгород-Днестровский, где находится в кругу семьи, тренируется обычным образом и малозаметен для окружающего мира. В сети Василий фактически не выкладывает свои свежие фото, зато любит подкидывать фанатам сильные тренировочные "фишки".

🦾🍩🍩

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Новое увлечение Ольги Харлан после дневных тренировок

Одна из лучших фехтовальщиц планеты – украинка Ольга Харлан, со всей ответственностью проводит карантин в домашней изоляции, не оставляя тренировки и отлично поддерживая форму. Кроме этого Ольга находит для себя и новые, более творческие занятия.

На вчерашней церемонии "Герої Спортивного Року", мне удалось получить награду в номинации "Народний Вибір"! И теперь мне хочется крикнуть: "Ай лав ю, пиииипл!!!", как кричат рок-звёзды со сцены 😝 Спасибо всем, кто голосовал, кто болеет, следит и верит! Не только верит в меня, но и в нашу команду, во всем тех, кто готовится и борется за попадание в #tokyo2020🇯🇵 Спасибо, что радуетесь победам и не осуждаете за поражения. Ведь всем нам, поддержка так важна!🤞🏻🤗 #olympicheroes #ceremony #award #tobecontinued #fencing #ukraine #saber

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Повноцінно фехтувати вдома - важко. Проте в мене з‘явився час для малювання👩🏼‍🎨. А тренуючись вдома можно гучно вмикати музику!🤪⠀ ⠀ ⠀ #Залишайтесьвдома, як олімпійські спортсмени, щоб зберегти своє здоров‘я та близьких людей🙌🏻 @visaua_official #staystrong @olympics ⠀ Fencing at home is difficult. However, I had time to draw👩🏼‍🎨, and when training at home I could turn on the music loud🤪⠀ ⠀ #stayhome as Olympic athletes for your health and health of your loved ones🙌🏻

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Карантин вынудил Верняева взять в руки нож…

Олег Верняев только успел нормально вернуться после большой травмы и восстановления, как спортсменов усадили на карантин. Гимнаст в целом не унывает и держится бодрячком, а свободное время использует для осваивания новых занятий.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Премьер-лига Украины Фехтование спортивная гимнастика
Персоны
Андрей Шевченко Виктор Цыганков Евгений Коноплянка Александр Усик Василий Ломаченко Ольга Харлан Олег Верняев Элина Свитолина
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер Сборная Украины по футболу сборная Украины по фехтованию сборная Украины по теннису
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Дома громко музыку велбчает ? Идиотка ? Надеюсь соседи ее пристрелят
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а чего бабы без бороды и ножей.шо не топЫ?
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