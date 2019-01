''Закрой свой хавальник'': МакГрегор брутально ответил известному тренеру

Экс-чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах ирландский боец Конор МакГрегор разразился гневным заявлением в адрес тренера Фираса Захаби.

Захаби является наставником обладателя титула UFC в двух дивизионах Жоржа Сен-Пьера и недавно заявил, что чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй без проблем побьет МакГрегора в поздних раундах в матче-реванше, так как Конор уже не может физически выдерживать весь бой.

"Эй, Фирас. Паренёк боится драться сам. Прекрати говорить обо мне так, будто ты меня знаешь, придурок. Сколько тебе лет? Почему не сделаешь этого сам? Не способен? Ты живёшь в общаге и зарабатываешь на жизнь своим секундомером. Закрой свой хавальник, малыш", — написал Макгрегор в Twitter.

Hey firaz. Young man afraid to get in and fight, himself. Stop talking about me like you know me, you twerp.

You are what age? Why are not in there yourself? Are you not up to it?

You rent dorms and hit a clock for a living.

Shut your pie, kid.