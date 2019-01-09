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''Закрой свой хавальник'': МакГрегор брутально ответил известному тренеру

1.4тЧитать материал на украинском

Экс-чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах ирландский боец Конор МакГрегор разразился гневным заявлением в адрес тренера Фираса Захаби.

Захаби является наставником обладателя титула UFC в двух дивизионах Жоржа Сен-Пьера и недавно заявил, что чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй без проблем побьет МакГрегора в поздних раундах в матче-реванше, так как Конор уже не может физически выдерживать весь бой.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

"Эй, Фирас. Паренёк боится драться сам. Прекрати говорить обо мне так, будто ты меня знаешь, придурок. Сколько тебе лет? Почему не сделаешь этого сам? Не способен? Ты живёшь в общаге и зарабатываешь на жизнь своим секундомером. Закрой свой хавальник, малыш", — написал Макгрегор в Twitter.

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Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегорназвал наиболее желанного соперника для первого поединка в 2019 года.

На своей странице в социальной сети Twitter ирландец вызвал на бой японца Теншину Нацукаву, который 31 декабря проиграл легендарному Флойду Мейвезеру.

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персона
Конор МакГрегор
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