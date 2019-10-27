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27 октября • обновлено в 14:04
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Задушенный боец напал на судью вместо соперника - опубликовано видео

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На турнире по смешанным единоборствам Bellator 232, который состоялся в американском Анкасвилле, произошел курьезный инцидент.

Местный боец Маркус Сурин после поражения от соотечественника Девина Пауэлла атаковал рефери поединка, остановившего бой.

Пауэлл победил удушающим приемом и готовился праздновать победу, но соперник пришел в себя и внезапно напал на рефери, схватив его ногу.

38-летний американец потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

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Напомним, что не так давно на одном из турниров в Южной Америке судья минуту смотрел, как умирает боец

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Тема
Bellator
Место
США
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