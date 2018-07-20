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Задержан убийца знаменитого фигуриста

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В Алмате задержан один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста, бронзового призера ОИ-2014 в Сочи Дениса Тена. Им оказался 23-летний уроженец Жамбылской области Киясов Нуралы.

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Убийцы знаменитого фигуриста попали на видео

Как сообщает BNews.kz ,в присутствии адвоката он признал свою вину и сейчас помещен в СИЗО. Личность второго подозреваемого также установлена, его розыск продолжается.

Напомним, Тен, который на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевал бронзовую медаль, днем, 19 июля, застиг двух преступников при краже зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки фигуристу было нанесено глубокое ножевое ранение в ногу, что вызвало потерю 3-х литров крови.

Денис Тен был в состоянии клинической смерти доставлен в больницу, где и скончался спустя два часа.

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