Заболевший COVID-19 Беленюк рассказал о первых симптомах и как лечится

Прославленный украинский борец греко-римского стиля и депутат "Слуги народа" Жан Беленюк, заболевший коронавирусом, сказал, что болезнь для него началась в тот момент, когда на очередной тренировке он почувствовал ломоту в теле.

Также у бывшего спортсмена до 37 градусов поднялась температура.

"Меня немного морозило. Одним словом, было ощущение, что что-то не так. Я решил пару дней не тренироваться. Но когда узнал, что ребята, с которыми я тренировался на базе в Конче-Заспе, вернувшись домой, сдали тесты и они у всех четырех оказались положительные, понял, что, скорее всего, ухудшение моего состояния связано с инфицированием коронавирусом. И когда сдал тест ПЦР, убедился в том, что так оно и есть", – цитирует депутата "Факты".

Беленюк рассказал, что пока у него нет осложнений, поэтому он особо не нуждается в лечении.

"В основном, это профилактические меры — например, обильное теплое питье. Компьютерную томографию я сделал в тот же день, что и тест. Она показала, что легкие у меня абсолютно чистые. Но так как не было четкого понимания, когда произошло само заражение, мне посоветовали сделать КТ еще раз, чтобы посмотреть, не развилось ли воспаление. Важно не прозевать этот момент", – подытожил Жан.

Ранее Беленюк рассказал, как не заразиться в тренажерном зале. По словам борца в тренажерном зале в первую очередь стоит исключить прикосновения к своему лицу.