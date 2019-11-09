Забит - Каттар: онлайн видеотрансляция UFC в Москве

9 ноября в Москве пройдет третий российский турнир UFC в истории. Забит Магомедшарипов встретится с Келвином Каттаром.

Кроме того, Александр Волков подерется со скандальным Грегом Харди, а еще в промоушене дебютировал двоюродный брат Хабиба – Абубакар.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 163

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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