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9 ноября • обновлено в 22:11
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Забит - Каттар: онлайн видеотрансляция UFC в Москве

1.8т Читать материал на украинском

9 ноября в Москве пройдет третий российский турнир UFC в истории. Забит Магомедшарипов встретится с Келвином Каттаром.

Кроме того, Александр Волков подерется со скандальным Грегом Харди, а еще в промоушене дебютировал двоюродный брат Хабиба – Абубакар.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 163

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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Тема
UFC
Место
Россия
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