Крым – Украина: российский чемпион мира публично признал Путина оккупантом

Новый чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов категорически выступил против аннексии Россией Крымского полуострова.

22-летний гроссмейстер из РФ убежден, что через несколько десятков лет его соотечественникам будет стыдно за этот эпизод истории. "Безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины. История – она меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да. Но это пройдет", – приводит слова Дубова сайт chess-news.ru.

Даниил Дубов chess-news.ru

Он также прокомментировал решение некоторых украинских шахматистов бойкотировать ЧМ по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге. "Для меня шахматы важнее политики. Я люблю свою страну, но, безусловно, в последнее время поводов для гордости у нас меньше. Это правда. Но, тем не менее, мне субъективно кажется, что имиджу шахмат не вредит проведение турнира в России", – отметил шахматист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерации футбола (ФИФА) завела дело в отношении России из-за аннексированного Крыма.