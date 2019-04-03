Юный украинский сноубордист выиграл чемпионат мира

Украинец Михаил Харук выиграл чемпионат мира по сноуборду среди юниоров, который проходит в Рогле, Словения.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, 19-летний воспитанник ДЮСШ "Буковель" из Ильцов, в Верховинском районе Ивано-Франковской области, взял "золото" в параллельном слаломе.
Вторым стал Майкл Назваски из Канады. Его соотечественник Джейми Бехан взял "бронзу."
ФАНТАСТИКА!🏂🥇— НОК України (@OlympicUA) 3 апреля 2019 г.
Сноубордист Михайло Харук - чемпіон світу серед юніорів!!!
Золото юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі, в дисципліні паралельний слалом здобув українець Михайло Харук
Вітаємо тренерів та батьків із високим результатом вихованця та сина! pic.twitter.com/hZ29SbdPOd
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в феврале украинка Аннамари Данча выиграла первую в истории Украины медаль в сноуборде.
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