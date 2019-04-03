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Юный украинский сноубордист выиграл чемпионат мира

1.9тЧитать материал на украинском

Украинец Михаил Харук выиграл чемпионат мира по сноуборду среди юниоров, который проходит в Рогле, Словения.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, 19-летний воспитанник ДЮСШ "Буковель" из Ильцов, в Верховинском районе Ивано-Франковской области, взял "золото" в параллельном слаломе.

Вторым стал Майкл Назваски из Канады. Его соотечественник Джейми Бехан взял "бронзу."

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в феврале украинка Аннамари Данча выиграла первую в истории Украины медаль в сноуборде.

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Тема
сноуборд
Место
Словения
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