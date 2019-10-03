Юный украинский легкоатлет произвел фурор на ЧМ-2019

Украинские спортсмены продолжают зажигать на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар.

После того, как 18-летняя высотница Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 с потрясающим результатом – 2,04, другой победитель юношеских Олимпийских игр-2018 метатель молота Михаил Кохан решил не отставать и также громко заявил о себе в Дохе.

Михаил Кохан

Кохан показал седьмой результат в квалификации и стал самым молодым в истории финалистом чемпионата мира в своей дисциплине. Украинских метателей молота в финале ЧМ не было уже 14 лет, сообщает Xsport.

Свой лучший результат в Дохе Кохан показал в пятой попытке финала, впервые в карьере метнув за 77 метров – 77,39 м. Это третий лучший результат в истории среди спортсменов до 20 лет, а также улучшение личного рекорда на 71 см.

В итоге Кохан занял 5-е место, а чемпионом мира уже четвертый раз кряду стал поляк Павел Файдек, которому не везет на Олимпийских играх, но на соревнованиях подобного уровня равных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у сборной Украины возник скандал на чемпионате мира в Катаре.

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