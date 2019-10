Украинка признана лучшей молодой легкоатлеткой года в Европе

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих получила приз “Восходящая звезда” на торжественной ежегодной церемонии награждения EA Golden Tracks, которая прошла в Таллине (Эстония).

Women's Rising Star winner: Yaroslava Mahuchikh! 🇺🇦



At 18, Mahuchikh won high jump silver at the World Championships in Doha with a world U20 record of 2.04m. #GoldenTracks pic.twitter.com/SROo2jG8Kn — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2019

“Я очень счастлива стать победительницей в номинации “Восходящая звезда”… Это отличная мотивация для того, чтобы работать еще упорнее и достичь цели”, – отметила украинская спортсменка.

"I want to say thanks to everyone who supported me during this long season!"



Yaroslava Mahuchikh on being crowed women's Rising Star.#GoldenTracks pic.twitter.com/j0k2yG0l92 — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2019

С престижным трофеем Ярославу поздравил и Сергей Бубка.

My best and sincere congrats for @OlympicUA @ukrathletic young fantastic high jumper Yaroslava MAHUCHIKH!



Two important awards during one everning - Wonen's Rising Star of the Year from @EuroAthletics and Best young athlete of the year from @EOCmedia @iaaforg @iocmedia pic.twitter.com/Up5sa3UuIC — Sergey Bubka (@sergey_bubka) October 26, 2019

Women’s Rising Star 💫 finalist: Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦



🥇 European U20 high jump champion

🥈 World silver medallist

📈 World U20 records of 2.02m and 2.04m#GoldenTracks pic.twitter.com/HAhxXfpQnk — European Athletics (@EuroAthletics) October 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября Ярослава Магучих принесла сборной Украины серебряную награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.

В мае Магучих выиграла этап знаменитой "Бриллиантовой лиги".

