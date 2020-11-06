Японский гонщик приземлился на голову после столкновения на скорости 225 км/час. Видео

Японский мотогонщик Рюсей Яманака серьезно напугал всех присутствующих после своего падения во время тренировочного заезда перед этапом Грани-при Moto3 в Валенсии.

На официальной странице MotoGP в Twitter появилось видео того, как японец наехал на заднее колесо своего партнера по Honda Серхио Гарсии на скорости 225 км/час, после чего перелетел через руль и приземлился на голову. На место происшествия тут же прибыли врачи, которые доставили его в медицинский центр для дальнейшего осмотра. К счастью, гонщик сумел самостоятельно подняться на ноги.

Рюсей Яманака приземлился на голову Twitter MotoGP

Яманака набрал 13 очков после 12 заездов в сезоне 2020 и находится на 24-м месте в турнирной таблице. В этом году он дебютировал во взрослой серии Moto3.

Как сообщал OBOZREVATEL, на австрийском этапе чемпионата мира по MotoGP два пилота попали в страшную аварию.