Японский гонщик приземлился на голову после столкновения на скорости 225 км/час. Видео

Михаил Морозов Другие виды спорта 21:20, 6.11.2020

Японский мотогонщик Рюсей Яманака серьезно напугал всех присутствующих после своего падения во время тренировочного заезда перед этапом Грани-при Moto3 в Валенсии.

На официальной странице MotoGP в Twitter появилось видео того, как японец наехал на заднее колесо своего партнера по Honda Серхио Гарсии на скорости 225 км/час, после чего перелетел через руль и приземлился на голову. На место происшествия тут же прибыли врачи, которые доставили его в медицинский центр для дальнейшего осмотра. К счастью, гонщик сумел самостоятельно подняться на ноги.

Рюсей Яманака приземлился на голову
Twitter MotoGP

Яманака набрал 13 очков после 12 заездов в сезоне 2020 и находится на 24-м месте в турнирной таблице. В этом году он дебютировал во взрослой серии Moto3.

Как сообщал OBOZREVATEL, на австрийском этапе чемпионата мира по MotoGP два пилота попали в страшную аварию.

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