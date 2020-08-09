Яну Клочкову обворовали в день рождения

Самую титулованную спортсменка Украины в истории Олимпийских игр Яну Клочкову ограбили 7 августа, когда она отмечала 38-й день рождения.

Неприятной информацией в Facebook поделился ее друг – известный украинский меценат и бизнесмен Тимофей Нагорный.

"Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в день рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров", – написал бывший муж знаменитой украинской гимнастки Лилии Подкопаевой.

При этом подробности происшествия Нагорный не сообщил.

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Напомним, что Яна завершила карьеру 12 лет назад, но до сих пор радует всех поклонников роскошными фотографиями.

Сейчас девушка воспитывает сына, много путешествует и ведет красивый Instagram.

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