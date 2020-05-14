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15 мая • обновлено в 12:07
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Ягудин обматерил помощь Северной Кореи при кризисе в России

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин не смог сдержать эмоций, комментируя новость о том, что Россия отправила в Северную Корею 25 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.

Бывший фигурист у себя в Instagam разместил коллаж, где для сравнения привел другую новость о том, что 35% россиян начали экономить на питании из-за недостатка денежных средств.

"Вопрос, нах*я? Я про Корею, если что", – написал Ягудин. Позже он удалил пост.

"Нах*я?" Ягудин показал всю сущность России в одном фото

@alexei.yagudin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ягудин заявил, что пандемиия коронавируса навсегда изменит жизнь у людей.

В декабре прошлого года Ягудин оскорбил россиян, когда поддержал тренера Татьяну Тарасову. Спортсмен призвал болельщиков не заниматься травлей "великого человека".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
фигурное катание
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