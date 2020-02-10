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10 февраля • обновлено в 22:32
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"Ядом дышит": Емельяненко откровенно ответил на вопрос о брате

2.5т
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко резко высказался в адрес брата Федора, который назвал родственника мертвым.

По признанию спортсмена, он много раз пытался пойти на диалог с братом, но тот негативно относится к таким действиям.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

кадр из видео

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"Пробовал сделать шаг навстречу. Тысячу раз. Не понимаю, как будто я у человека половину жизни забрал. Ядом дышит. Не хочет он сесть и поговорить. У него жизнь по отношению ко мне строится на претензиях. А ты вот, а ты вот. Да я за тебя могу еще больше г**на рассказать, чем ты воткаешь. Только я молчу, а его периодически прорывает", – рассказал Емельяненко-младший в интервью пресс-службе Absolute Championship Akhmat.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко объяснил пьяный дебош в Анапе, после которого был арестован на семь суток.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Федор Емельяненко Александр Емельяненко
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Егунда !интегесней -Украинская боксерша засветила грудь в эротической фотосессии. Фото -приложено ! Статья на одну выше.
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