"Я выживу!" В сети всплыло трогательное обращение Вирастюка к украинцам

В сети появилось обращение известного украинского спортсмена Романа Вирастюка, который умер 27 июля в Ивано-Франковске. Еще перед двумя сложными операциями в 2016 году он написал трогательный пост на своей странице в Facebook и опубликовал стихотворение "Я выживу".

Об этом в соцсети сообщил франковский журналист Андрей Менив. Он добавил фото Вирастюка в больнице и текста поэзии. В марте 2016 года спортсмену должны были сделать две кардиохирургические операции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Роман Вирастюк Facebook Андрей Менив

"Извините, что не успел набрать, как обычно, с картинками, но хочу, чтобы вы прочитали и мысленно были со мной! За полчаса я стартую и главное, что мои Ангелы-Хранители рядом со мной! До завтра! Услышимся и увидимся!" – цитировало Вирастюка местное издание "Галицкий корреспондент".

Стихотворение Facebook Андрей Менив

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 июля умер серебряный призер чемпионата Европы-1994 года в толкании ядра, участник трех Олимпийских игр (1996, 2000 и 2004 годов), многолетний капитан сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк.

В 2005 году он перенес операцию по протезированию аорты и аортального клапана.

В конце 2015 года в прессе появилась информация, что он требует еще две кардиохирургические операции. Одна из них состоялась 31 марта 2016 и продолжалась 13 часов: Вирастюку поставили сердечный клапан и протез корня аорты.

На днях ему сделали еще одну сложную операцию на сердце, которая длилась 20 часов.

В воскресенье, 28 июля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась церемония прощания с Романом Вирастюком.

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