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"Я выживу!" В сети всплыло трогательное обращение Вирастюка к украинцам

2.3т Читать материал на украинском

В сети появилось обращение известного украинского спортсмена Романа Вирастюка, который умер 27 июля в Ивано-Франковске. Еще перед двумя сложными операциями в 2016 году он написал трогательный пост на своей странице в Facebook и опубликовал стихотворение "Я выживу".

Об этом в соцсети сообщил франковский журналист Андрей Менив. Он добавил фото Вирастюка в больнице и текста поэзии. В марте 2016 года спортсмену должны были сделать две кардиохирургические операции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Роман Вирастюк

Роман Вирастюк

Facebook Андрей Менив

"Извините, что не успел набрать, как обычно, с картинками, но хочу, чтобы вы прочитали и мысленно были со мной! За полчаса я стартую и главное, что мои Ангелы-Хранители рядом со мной! До завтра! Услышимся и увидимся!" – цитировало Вирастюка местное издание "Галицкий корреспондент".

Новости
22-кратный чемпион Украины умер загадочной смертью
Стихотворение

Стихотворение

Facebook Андрей Менив

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 июля умер серебряный призер чемпионата Европы-1994 года в толкании ядра, участник трех Олимпийских игр (1996, 2000 и 2004 годов), многолетний капитан сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк.

  • В 2005 году он перенес операцию по протезированию аорты и аортального клапана.

  • В конце 2015 года в прессе появилась информация, что он требует еще две кардиохирургические операции. Одна из них состоялась 31 марта 2016 и продолжалась 13 часов: Вирастюку поставили сердечный клапан и протез корня аорты.

  • На днях ему сделали еще одну сложную операцию на сердце, которая длилась 20 часов.

  • В воскресенье, 28 июля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась церемония прощания с Романом Вирастюком.

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Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
смерть спорт
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