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"Я украинец!" Беленюк поставил на место федерацию, назвавшую его русским

5.7тЧитать материал на украинском

Прославленный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы, сделавшей его россиянином.

Наш соотечественник выиграл чемпионат Европы по спортивной борьбе. В поздравительном сообщении в Twitter представители федерации указали его как RUS.

"Я украинец!" Беленюк поставил на место федерацию, назвавшую его русским

Беленюк разместил свое фото, обведя сердечком надпись UKR на спине, и подписав снимок "Я украинец!".

"Я украинец!" Беленюк поставил на место федерацию, назвавшую его русским

Через некоторое время твит федерации был удален, а в новом сообщении наш борец был протитрован правильно.

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В 2016 году украинец уже выигрывал чемпионат Европы по борьбе. В 2017-м Жан Беленюк добыл золотую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих, который проходил в литовской Клайпеде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля 2019 года Украина взяла три "золото" на ЧЕ по спортивной борьбе. Награды высшей пробы добыла Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Гусяк в категории до 55 кг, и Алла Черкасова (до 68 кг)

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Тема
спортивная борьба
Персона
Жан Беленюк
Место
Румыния
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Комментарии
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну что ? Вот событие так событие
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бор Тарас, ты не спи,изучай анализы кандидатов в Главпидоры, который погонит свидомое опущенное стадо под шконку евросоюза
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Бор Тарас
Бор Тарас
Семёнов Александр,да всё нормально.Можно спать дальше.
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