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''Я патриотка'': уникальная чемпионка мира отказалась менять гражданство Украины

38.6тЧитать материал на украинском

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед призналась, что не променяет гражданство нашей страны ни на любое другое.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

НОК Украины

"Я очень люблю свою страну, я патриотка. Хотя, конечно, у нас есть проблемы финансовые. У нас нет хороших олимпийских баз, у нас очень плохие условия. Если бы другие страны посмотрели, как мы тренируемся, они были бы в шоке. Но мне все равно очень приятно, когда я стою на пьедестале и играет гимн именно моей страны. Для меня это очень важно", – цитирует Белодед 5 канал.

18-летняя спортсменка рассказала, какие страны предлагали ей выступать под их флагом.

"Азербайджан, Грузия, Арабские Эмираты. Конечно, это большие деньги, но для меня это не главное. Главное – это золото, когда поднимается мой флаг. Это важнее, чем деньги", – подытожила Белодед.

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Напомним, что Белодед в сентябре стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 килограмм, став самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта. 17-летняя киевлянка на первенстве планеты в Баку в финале одолела победительницу 2017 года японку Фуну Тонаки.

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Тема
дзюдо
Персона
Дарья Белодед
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стоп рашизму
стоп рашизму
RESPECT
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1
1
стоп рашизму
стоп рашизму
RESECT
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1
Иванов Понтелеймон
Иванов Понтелеймон
Она уникальна тем что у неё на копчике хвостик.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Иванов Понтелеймон, ну, конечно же, не тем, что в жопу ебется как ты (привет русскому миру :)))
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Полiщук Ярослав
Полiщук Ярослав
Сколько семнадцатилетних чемпионов мира женского рода известно, кроме Билодид? Уникальность в понимании таких людей как4 понтелеймон - это только нечто вроде мошонки вместо кадыка )) уникальным человек благодаря своим достижениям в понимании таких людей быть не может )
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