''Я патриотка'': уникальная чемпионка мира отказалась менять гражданство Украины

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед призналась, что не променяет гражданство нашей страны ни на любое другое.

Дарья Белодед НОК Украины

"Я очень люблю свою страну, я патриотка. Хотя, конечно, у нас есть проблемы финансовые. У нас нет хороших олимпийских баз, у нас очень плохие условия. Если бы другие страны посмотрели, как мы тренируемся, они были бы в шоке. Но мне все равно очень приятно, когда я стою на пьедестале и играет гимн именно моей страны. Для меня это очень важно", – цитирует Белодед 5 канал.

18-летняя спортсменка рассказала, какие страны предлагали ей выступать под их флагом.

"Азербайджан, Грузия, Арабские Эмираты. Конечно, это большие деньги, но для меня это не главное. Главное – это золото, когда поднимается мой флаг. Это важнее, чем деньги", – подытожила Белодед.

Напомним, что Белодед в сентябре стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 килограмм, став самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта. 17-летняя киевлянка на первенстве планеты в Баку в финале одолела победительницу 2017 года японку Фуну Тонаки.