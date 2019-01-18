''Я не буду'': Хабиба уличили в обмане

Журналист ESPN Бретт Окамото уличил во лжи чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Российский боец высмеивал своего бывшего соперника Конора МакГрегора, который провел боксерский поединок против Флойда Мейвезера.

"Когда Конор Макгрегор переходил в бокс, Хабиб говорил: "Когда я выиграю титул UFC, я не буду так делать. Я буду драться со всеми претендентами по очереди. Я сделаю этот спорт спортом и избавлю всех от этой театральщины", - цитирует Окамото ToFight.

Хабиб Нурмагомедов instagram.com/khabib_nurmagomedov

Журналист высказал свое недовольство по поводу того, что Хабиб не сдержал свое обещание.

"Он обманул всех нас. Он выпрыгнул из клетки и получил отстранение, а теперь хочет перейти в бокс и драться с Флойдом", - высмеял Нурмагомедова Окамото.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка российский боец бросил вызов непобежденному Флойду Мейвезеру.

Американец не против провести бой против Хабиба, однако он должен состояться по правилам бокса. Ранее Мейвезер дрался на ринге с МакГрегором, которого одолел нокаутом.

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