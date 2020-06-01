"Я – Джордж Флойд": Владимир Кличко выступил с заявлением о беспорядках в США

Легендарный украинский суперчемпион Владимир Кличко резко осудил поступок американского полицейского Дерека Шовина, который привел к смерти Джорджа Флойда.

Афроамериканец умер 25 мая в Миннеаполисе после жестоких действий полиции во время задержания. Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны.

"Дорогие друзья, я хочу выступить против расизма. Спорт мультинациональный. Особенно в единоборствах у вас есть уважение к сопернику в независимости от того, кто он и откуда. Все мы одной расы. Человеческой расы. У нас есть реальные проблемы: пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности. Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация – это просто те вещи, которые делают нас людьми. У меня была потрясающая возможность пообщаться с Мохаммедом Али. И я никогда не забуду, что он говорил Эрни Терреллу во время их боя, потому что Эрни не хотел называть имени Али: "Как меня зовут?" Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я – Джордж Флойд", – заявил Кличко-младший в обращении на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в США из-за смерти Джорджа Флойда достигли Белого дома. Президент Дональд Трамп был помещен в бункер, а в Вашингтоне введен комендантский час.

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