"Я была морской свинкой": олимпийская чемпионка сделала шокирующее признание

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, южноафриканка Кастер Семеня заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) проводила над ней медицинские эксперименты.

"В прошлом IAAF использовала меня как человеческую морскую свинку, чтобы понять, как лекарство, которое они требовали применять, будет влиять на мой уровень тестостерона", — цитирует Семеню Sport24.

Кастер Семеня

Она заявила, что постоянно чувствовала себя плохо из-за препаратов, однако больше не позволит IAAF использовать ее тело.

Кастер Семеня после введение в силу правила IAAF, касательно спортсменок с повышенным уровнем гармона, была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме.

Из–за схожего с мужчинами телосложения и низкого голоса, Семеня подверглась тесту, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России разработали новую биологическую добавку для спортсменов, которая станет заменой запрещенному препарату мельдоний.

Об этом заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. При этом он не считает вещество допингом.

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