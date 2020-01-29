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29 января • обновлено в 13:13
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WADA выдвинуло новые обвинения России

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло следы манипуляций в данных 145 из 298 спортсменов, которые находились под подозрением после проверки базы московской лаборатории.

Как сообщает агентство RT, глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер рассказал, что не все удаленные данные удалось восстановить.

WADA

WADA

Газета "День"

Напомним, что 9 декабря 2019 года исполнительный комитет организации признал несоответствие РУСАДА антидопинговым правилам и запретил России участвовать в крупных международных соревнованиях на протяжении следующих четырех лет. Российское антидопинговое агентство не согласилось с санкциями WADA и будет оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

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Решение WADA ударило по России

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство вынесло новое наказание РФ из-за манипуляций с данными.

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Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Невігласи мельдонівські...країна побудована на крові,брехні...які ж ви мерзотні лицеміри...горіти вам в аду за всі скоєні злочини проти людства...
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