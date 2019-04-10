WADA vs VADA: прояснился ключевой вопрос анализов Порошенко и Зеленского

Легендарный Владимир Кличко в очередной раз призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройти независимое медицинское обследование.

При этом Владимир предложил политикам помощь в организации тестирования, вызвав споры в сети.

Дело в том, что в своем первом обращении на странице в социальной сети Facebook боксер упомянул World Anti-Doping Agency (Всемирное антидопинговое агентство, WADA. штаб-квартира – Монреаль), а затем сообщил о прибытии в Киев специалистов Voluntary Anti-Doping Association (Добровольная антидопинговая ассоциация, VADA , штаб-квартира – Лас-Вегас).

Это и вызвало путаницу среди украинцев, для которых аббревиатуры обеих организаций звучат одинаково – ВАДА.

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VADA и WADA – в чем разница

Изначально упоминание Кличко-младшим WADA в контексте выборов в Украине было ошибочным (позже в посте Владимира эта ошибка была исправлена).

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Эта организация занимается борьбой с применением допинга в олимпийских и паралимпийских видах спорта, ведь была создана при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК) и наполовину им финансируется.

VADA же предлагает антидопинговые программы в профессиональном боксе и смешанных единоборствах. Эта организация особое внимание уделяет тестированию на наркотики, которые способны повышать работоспособность бойцов, употребления спортсменами так называемых PED (повышающие эффективность лекарства), различных пищевых добавок и т.д.

WADA делает упор на борьбу с метаболическими, анаболическими средствами, стероидами и т.д.

Главное же отличие WADA от VADA заключается в том, что первая организация проводит ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ тестирование, вторая – добровольное. Например, если спортсмен трижды пропустит допинг-тест WADA, он получит минимум однолетнюю дисквалификацию. Наказание же за нарушения кодекса VADA выносит организация, в которой выступал боец.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Именно поэтому Владимиром Кличко была выдвинута идея, чтобы Порошенко и Зеленский прошли допинг-контроль в этой организации, ведь он сам это делал с момента перехода в профессиональный бокс, который не является олимпийским видом спорта и не контролируется WADA.

10 апреля в Киеве специалисты VADA ждут для прохождения независимого тестирования Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Действующий президент уже дал согласие на сдачу "допинг-теста", а вот его оппонент ранее заявлял, что не собирается больше сдавать никаких анализов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко посмеялся над сдачей анализов Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" и в клинике Eurolab соответственно. Ведь для получения результатов "допинг-контроля" необходимо минимум три дня, а не пара часов.

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