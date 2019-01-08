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WADA пригрозило России

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что визит экспертов в Москву может стать поводом для новых разбирательств.

"Если миссия добьется успеха в получении доступа к данным [Московской антидопинговой лаборатории], мы выйдем из длительного тупика и, возможно, возбудим множество дел", — сказал руководитель WADA.

Крейг Риди

Крейг Риди

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Специалисты агентства прибудут в Россию 9 января. Они должны были приехать до 31 декабря, но в Московской лаборатории проходила сертификация оборудования, поэтому визит отложили, что повлекло за собой призывы вновь наложить санкции на РУСАДА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
допинговый скандал
Место
РоссияМосква
Тег
WADA
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
мутко привет! банки с мочей меняйте дальше...
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