WADA пригрозило России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что визит экспертов в Москву может стать поводом для новых разбирательств.

"Если миссия добьется успеха в получении доступа к данным [Московской антидопинговой лаборатории], мы выйдем из длительного тупика и, возможно, возбудим множество дел", — сказал руководитель WADA.

Крейг Риди

Специалисты агентства прибудут в Россию 9 января. Они должны были приехать до 31 декабря, но в Московской лаборатории проходила сертификация оборудования, поэтому визит отложили, что повлекло за собой призывы вновь наложить санкции на РУСАДА.

Как сообщал OBOZREVATEL: