WADA пригрозило России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что визит экспертов в Москву может стать поводом для новых разбирательств.
"Если миссия добьется успеха в получении доступа к данным [Московской антидопинговой лаборатории], мы выйдем из длительного тупика и, возможно, возбудим множество дел", — сказал руководитель WADA.
Крейг Риди
Специалисты агентства прибудут в Россию 9 января. Они должны были приехать до 31 декабря, но в Московской лаборатории проходила сертификация оборудования, поэтому визит отложили, что повлекло за собой призывы вновь наложить санкции на РУСАДА.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из-за допинговых махинаций после Олимпийских игр-2014 в Сочи Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В сентябре 2018 года WADA восстановило Россию в правах, выдвинув условие, что не позднее 1 января 2019 года организация должна предоставить доступ экспертам к базам данных о результатах допинг-проб российских спортсменов.
Если WADA повторно исключит РУСАДА, это может лишить Россию права принимать участие в международных турнирах, в частности, чемпионате Европы по футболу, Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также первенствах мира и континента по хоккею.
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