Конец для России: WADA получило рекомендацию по бану для РУСАДА

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу.

"WADA подтверждает, что отправило рекомендацию Комитета по соответствию Исполкому касательно текущей процедуры рассмотрения статуса РУСАДА. Подробный и конфиденциальный документ, который будет обсуждаться на заседании Исполкома 9 декабря в Париже, рекомендует направить РУСАДА уведомление о несоответствии в связи с невыполнением критического требования Международного стандарта соответствия, обозначить серьезные последствия, а также предложить условия восстановления", – говорится в пресс-релизе WADA.

Рекомендация Комитета основана на отчетах отдела WADA по расследованиям и независимых судебно-медицинских экспертов.

"Документы рассматривались на заседании 17 ноября и касались ряда несоответствий, обнаруженных в ходе проверки данных из базы Московской лаборатории. Последующая оценка WADA и отдела по расследованиям включала также рассмотрение ответов российских властей на список детальных и технических вопросов", – уточняется в сообщении.

Если Исполком согласится с рекомендациями Комитета дело, вероятно, будет передано в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

Если CAS, в свою очередь, признает Россию виновной в систематических допинговых нарушениях, спортсменам РФ полностью запретят участвовать в таких мероприятиях, как летняя Олимпиада-2020, Паралимпийские игры в Токио, а также финальный турнир Евро-2020 по футболу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РУСАДА признал факт подмены нескольких допинг-проб российских спортсменов, анализ которых проводит экспертная группа WADA.

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