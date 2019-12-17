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17 декабря • обновлено в 14:19
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WADA открыло 15 новых дел против России

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Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что WADA отправило организации 15 дел после перепроверки допинг-проб Московской лаборатории.

"Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У WADA список этих имён есть, но они его не публикуют", — цитирует Пахноцкую агентство Чемпионат.

Допинговый скандал

Допинговый скандал

MIGnews.com

Она также добавила, что сейчас Всемирное антидопинговое агентство (WADA) занимается перепроверкой около двух тысяч проб.

Как отмечает глава РУСАДА Юрий Ганус, "эти дела не связаны с манипуляциями в базе данных", а направлены на исследование биоматериала.

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Тема
допинговый скандал
Теги
WADA Новости России
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