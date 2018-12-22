Взорвался в толпе: 11 невероятных фактов из истории спорта

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Результативный Бобби

5 апреля 1970 года. Лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ впервые в истории стал защитник – Бобби Орр из "Бостона" за 76 игр набрал 120 (37 шайб + 83 ассиста) очков.

Вылетел с трассы и взорвался

11 июня 1955 года. На гонке "24 часа Ле-Мана" в одноименном французском городе случилась самая страшная катастрофа в истории автомобильного спорта. Болид Пьера Левега вылетел с трассы и взорвался в толпе зрителей, унеся жизни 83 человек.

В придачу к рекорду – "Феррари"

31 июля 1994 года. В Сестриере (Италия) Сергей Бубка установил рекорд мира по прыжкам с шестом (6,14 м), получив бонус от организаторов – новую "Феррари".

Компьютер оказался мудрее

11 мая 1997 года. В Нью-Йорке (США) финишировал шахматный матч, в котором чемпион мира Гарри Каспаров проиграл суперкомпьютеру Depp Blue – 2,5:3,5.

Неуступчивый Надаль

18 апреля 2010 года. Испанец Рафаэль Надаль, одолев в финале Фернандо Вердаско (6:0, 6:1), в шестой раз подряд выиграл "Мастерс" в Монте-Карло, отдав соперникам за весь турнир лишь 14 геймов.

Ситтлер постарался

7 февраля 1976 года. В матче НХЛ "Торонто" – "Бостон" (11:4) форвард хозяев Дэррил Ситтлер набрал 10 очков по системе "гол+пас" (6+4) – до сих пор этот показатель является рекордом лиги.

Фелпс отобрал рекорд

4 сентября 1972 года. Победив в финале комбинированной эстафеты 4 по 200 метров, американец Марк Спитц стал семикратным чемпионом одной Олимпиады. В 2008-м этот рекорд побил его соотечественник Майкл Фелпс.

Впервые по пенальти

14 мая 1980 года. Впервые победитель еврокубка определен в серии пенальти. В финале Кубка Кубков-1979/1980 "Валенсия" – "Арсенал" (основное и дополнительное время завершилось 0:0) удача в лотерее улыбнулась испанцам (5:4).

Новозеландцы разбушевались

21 мая 1987 года. На полях Австралии и Новой Зеландии стартовал первый чемпионат мира по регби с участием 16 сборных. В матче-открытии в Окленде хозяева-новозеландцы смели с площадки Италию – 70:6.

Далеко улетел

22 мая 1987 года. На соревнованиях в высокогорном Цахкадзоре армянин Роберт Эммиян установил не побитый до сих пор рекорд Европы по прыжкам в длину – 8,86 м.

Первым "золото" завоевал Олейник

19 июля 1996 года. Открылась Олимпиада в Атланте – первые летние Игры, на которых Украина выступила отдельной командой. Первую из девяти золотых медалей нам принес борец Вячеслав Олейник.