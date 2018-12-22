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Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозревательВсе статьи автора

Взорвался в толпе: 11 невероятных фактов из истории спорта

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OBOZREVATEL знакомит своих читателей с интересными фактами из истории спорта.

Результативный Бобби

5 апреля 1970 года. Лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ впервые в истории стал защитник – Бобби Орр из "Бостона" за 76 игр набрал 120 (37 шайб + 83 ассиста) очков.

Вылетел с трассы и взорвался

11 июня 1955 года. На гонке "24 часа Ле-Мана" в одноименном французском городе случилась самая страшная катастрофа в истории автомобильного спорта. Болид Пьера Левега вылетел с трассы и взорвался в толпе зрителей, унеся жизни 83 человек.

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В придачу к рекорду – "Феррари"

31 июля 1994 года. В Сестриере (Италия) Сергей Бубка установил рекорд мира по прыжкам с шестом (6,14 м), получив бонус от организаторов – новую "Феррари".

Компьютер оказался мудрее

11 мая 1997 года. В Нью-Йорке (США) финишировал шахматный матч, в котором чемпион мира Гарри Каспаров проиграл суперкомпьютеру Depp Blue – 2,5:3,5.

Неуступчивый Надаль

18 апреля 2010 года. Испанец Рафаэль Надаль, одолев в финале Фернандо Вердаско (6:0, 6:1), в шестой раз подряд выиграл "Мастерс" в Монте-Карло, отдав соперникам за весь турнир лишь 14 геймов.

Ситтлер постарался

7 февраля 1976 года. В матче НХЛ "Торонто" – "Бостон" (11:4) форвард хозяев Дэррил Ситтлер набрал 10 очков по системе "гол+пас" (6+4) – до сих пор этот показатель является рекордом лиги.

Фелпс отобрал рекорд

4 сентября 1972 года. Победив в финале комбинированной эстафеты 4 по 200 метров, американец Марк Спитц стал семикратным чемпионом одной Олимпиады. В 2008-м этот рекорд побил его соотечественник Майкл Фелпс.

Впервые по пенальти

14 мая 1980 года. Впервые победитель еврокубка определен в серии пенальти. В финале Кубка Кубков-1979/1980 "Валенсия" – "Арсенал" (основное и дополнительное время завершилось 0:0) удача в лотерее улыбнулась испанцам (5:4).

Новозеландцы разбушевались

21 мая 1987 года. На полях Австралии и Новой Зеландии стартовал первый чемпионат мира по регби с участием 16 сборных. В матче-открытии в Окленде хозяева-новозеландцы смели с площадки Италию – 70:6.

Далеко улетел

22 мая 1987 года. На соревнованиях в высокогорном Цахкадзоре армянин Роберт Эммиян установил не побитый до сих пор рекорд Европы по прыжкам в длину – 8,86 м.

Первым "золото" завоевал Олейник

19 июля 1996 года. Открылась Олимпиада в Атланте – первые летние Игры, на которых Украина выступила отдельной командой. Первую из девяти золотых медалей нам принес борец Вячеслав Олейник.

Читайте все новости по теме "НХЛ" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛипенкоАлександр Липенко
Темы
НХЛФормула-1
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