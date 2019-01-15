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Выступление гимнастки заставило зрительниц ''почувствовать боль в промежности''

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Американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор своим выступлением во время чемпионата Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

За несколько дней ролик собрал более 30 млн просмотров в Twitter.

То, с какой легкостью девушка исполняла сложнейшие элементы, шокировало комментаторов. Особенно на пользователей произвело впечатление резкое падение на шпагат.

"Она взбесилась", — охарактеризовал выступление ManInTheHoody.

Некоторые девушки признались, что при просмотре этого фрагмента у них "начинает побаливать промежность".

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Тема
спортивная гимнастика
Место
США
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