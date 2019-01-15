Выступление гимнастки заставило зрительниц ''почувствовать боль в промежности''

Американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор своим выступлением во время чемпионата Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
За несколько дней ролик собрал более 30 млн просмотров в Twitter.
A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 13 января 2019 г.
То, с какой легкостью девушка исполняла сложнейшие элементы, шокировало комментаторов. Особенно на пользователей произвело впечатление резкое падение на шпагат.
"Она взбесилась", — охарактеризовал выступление ManInTheHoody.
Некоторые девушки признались, что при просмотре этого фрагмента у них "начинает побаливать промежность".
My vagina hurt just watching that! LOL— 🦌Abby (@AbbyismsUneditd) 13 января 2019 г.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитый украинский гимнаст страшно приземлился после неудачного прыжка. Спортсмен получил травму ноги и выложил видео в сеть.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "спортивная гимнастика" на OBOZREVATEL.