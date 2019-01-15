Выступление гимнастки заставило зрительниц ''почувствовать боль в промежности''

Американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор своим выступлением во время чемпионата Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

За несколько дней ролик собрал более 30 млн просмотров в Twitter.

То, с какой легкостью девушка исполняла сложнейшие элементы, шокировало комментаторов. Особенно на пользователей произвело впечатление резкое падение на шпагат.

"Она взбесилась", — охарактеризовал выступление ManInTheHoody.

Некоторые девушки признались, что при просмотре этого фрагмента у них "начинает побаливать промежность".

My vagina hurt just watching that! LOL — 🦌Abby (@AbbyismsUneditd) 13 января 2019 г.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитый украинский гимнаст страшно приземлился после неудачного прыжка. Спортсмен получил травму ноги и выложил видео в сеть.

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