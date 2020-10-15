Выступившая против Лукашенко баскетболистка рассказала о нечеловеческих условиях в изоляторе

Белорусская баскетболистка Елена Левченко, выступившая против президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказала, что в изоляторе поставили под угрозу состояние ее здоровья.

Спортсменка была вынуждена спать на металле без матраса и постельного белья, из-за чего у нее обострились старые заболевания – межпозвоночные грыжи.

"На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических балках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени в душ нас не водили. Также две недели отключили слив в туалете – это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привела к тому, что у меня появились вши", - цитирует Левченко tribuna.com.

Ранее стало известно, что Левченко задержала белорусская милиция в аэропорту Минска. Она получила 15 суток ареста. Баскетболистка публично выступала за проведение повторных выборов президента страны, а также подписала открытое письмо от спортсменов Белоруссии к власти.

Левченко известна по выступлениям за турецкий "Галатасарай", американский "Атланта Дрим", российский "УГМК Екатеринбург" и другие клубы. Спортсменка также играла в Китае.