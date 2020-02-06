"Выпил, подрался, в тюрьму": Емельяненко ответил на троллинг

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко едко ответил бойцу Магомеду Исмаилову, который потроллил его за арест после пьяного дебоша в Анапе.

Емельяненко-младший, который провел в тюрьме семь суток, потребовал не лезть в его жизнь.

"Я тут услышал, что Мага Исмаилов на просторах Интернета очень много всего лишнего наговорил. Мага, слушай, это моя жизнь, я романтик. Выпил, подрался, в тюрьму. Ты давай не расслабляйся. У меня вся жизнь на этом строится, ты не думай, что я сейчас заехал и ты теперь чемпион. Да нет. Я именно так и живу. Это вам, "правильным", не ведом этот образ жизни. Тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук! Удачи", – сказал Александр в видеообращении, которое опубликовал в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля Александр Емельяненко был замечен в неадекватном состоянии возле одной из больниц.

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