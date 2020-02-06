Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:33
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Выпил, подрался, в тюрьму": Емельяненко ответил на троллинг

2.6т
Читать материал на украинском

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко едко ответил бойцу Магомеду Исмаилову, который потроллил его за арест после пьяного дебоша в Анапе.

Емельяненко-младший, который провел в тюрьме семь суток, потребовал не лезть в его жизнь.

Новости
"Родных, близких и страну": Федор Емельяненко ответил на оскорбления брата

"Я тут услышал, что Мага Исмаилов на просторах Интернета очень много всего лишнего наговорил. Мага, слушай, это моя жизнь, я романтик. Выпил, подрался, в тюрьму. Ты давай не расслабляйся. У меня вся жизнь на этом строится, ты не думай, что я сейчас заехал и ты теперь чемпион. Да нет. Я именно так и живу. Это вам, "правильным", не ведом этот образ жизни. Тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук! Удачи", – сказал Александр в видеообращении, которое опубликовал в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля Александр Емельяненко был замечен в неадекватном состоянии возле одной из больниц.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Емельяненко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня.\\\\ Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги