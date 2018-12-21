Выборы президента НОК Украины: стали известны результаты

Легендарного спортсмена Сергея Бубку переизбрали на пост президента Национального Олимпийского комитета Украины. Эту должность украинский рекордсмен занимает с 2005 года.

Решение было принято на Олимпийской базе в Конче-Заспе во время ХХХІІІ отчетно-выборной Генеральной Ассамблеи НОК Украины. Таким образом, Сергей Бубка будет возглавлять комитет еще четыре года, сообщает пресс-служба организации.

Сергія Бубку переобрано президентом НОК України!



Сьогодні відбулася ХХХІІІ звітно-виборна Генеральна Асамблея Національного олімпійського комітету України, під час якої президентом НОК на наступні чотири роки було переобрано Олімпійського чемпіона Сергія Бубку. pic.twitter.com/jmim3ioJ8a — НОК України (@OlympicUA) 21 декабря 2018 г.

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Кроме того, легендарный украинец является членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Сергей Бубка НОК Украины

Также на заседании были утверждены кандидатуры вице-президентов, состав Исполнительного комитета и ревизионной комиссии НОК Украины. Одним из вице-президентов стал глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Андрей Павелко Фото Николая Бочка

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пловец Андрей Говоров отказался от предложения выступать за Россию. При этом уроженец Севастополя отметил, что выступать под желто-синим флагом ему помогает президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.