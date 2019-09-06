"Встань на мое место!" Хабиб психанул перед боем с Порье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов выразил дикое недовольство вопросами журналистов во время медиа-дней перед боем с Дастином Порье.

Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) возмутило повторение одних и тех же вопросов.

Хабиб Нурмагомедов

"Последние три месяца – одни и те же вопросы, ничего не меняется. Даже вот сейчас... Вы даже не представляете, как много раз я на эти вопросы отвечал. Что думаешь о сопернике, как ты себя чувствуешь, обязательно – про отца. 90 процентов вопросов – одни и те же. Вот встань на мое место, скажи 100 раз дно и то же и тоже устанешь", – приводит слова Хабиба "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабибу Нурмагомедову пришлось раздеться догола на церемонии взвешивания перед боем с Дастином Порье.

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