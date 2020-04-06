"Всем все равно": Емельяненко отреагировал на отказ Хабиба от боя с Фергюсоном

Российский боец Александр Емельяненко считает безапелляционными нападки на чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за отказа от боя с Тони Фергюсоном.

"Ну какой он трус? Он чемпион UFC. Он этим живет. Он всю жизнь выступает, дерется. Ну если у человека нет возможности покинуть пределы России? Он прилетел, а его не пустили в Эмираты. Ну организуйте ему здесь бой. Все сидят, умничают. Всем нужны хлеб и зрелища. Вот лишили их зрелища, и теперь высказывают мнения. Когда спрашиваешь – почему ты так говоришь, они ссылаются на то, что это их мнение. А оно неаргументированное, оно никому не интересно, всем все равно", – цитирует Емельяненко "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов отказался от проведения поединка против Тони Фергюсона в рамках UFC 249. Российский боец сослался на то, что не может покинуть пределы России из-за карантина.

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