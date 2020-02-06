"Все время подсовываете": отец Хабиба вскипел перед боем с Фергюсоном

Отец и тренер россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов возмутился тем, что пресса постоянно пишет о возможном реванше его сына с ирландцем Конором МакГрегором.
В интервью изданию "Спорт-Экспресс" наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отметил, что Хабиба ждет интереснейший поединок против Тони Фергюсона, поэтому разговоры о Коноре неуместны.
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
"Спорт-Эспресс"
"Нам предстоит самый большой бой в истории UFC. А вы все время подсовываете Конора. Для чего? Это вопрос вам. Самый большой бой в истории! Почему вы мало говорите про Фергюсона и Хабиба? У меня хороший компьютер. Я же считаю вопросы, которые вы задали. Задайте 50 вопросов про Фергюсона и один-два вопроса про Конора. Спасибо за внимание", – сказал Абдулманап Нурмагомедов.
Напомним, бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке. До этого противостояние россиянина и американца четырежды срывалось из-за травм бойцов.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Сергей Кашин унизительно высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова, заявив, что тот не должен представлять страну на мировой спортивной арене.
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