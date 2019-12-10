"Все основания": Путин пригрозил судом в ответ на решение WADA по России

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта, которое, по его словам, противоречит олимпийской хартии.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате в Париже.

Пресс-конференция в Париже Офис президента Украины

"То, что лежит на поверхности, и что я вижу сразу: например, нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия. В данной части решение WADA противоречит олимпийской хартии, и мы имеем все основания подать в CAS", – заявил Путин.

Он также считает, что "любое наказание должно быть индивидуальным и не может носить коллективный характер".

"Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают, думаю, что и специалисты WADA тоже. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года после того, как вскрылся обман с подменой данных Московского антидопингового центра.

При этом наказание не коснется футбольного Евро-2020 и чемпионата мира в Катаре 2022 года.

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