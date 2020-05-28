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28 мая • обновлено в 21:12
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"Все болезни от нервов": Резцова заявила, что коронавирус не опасен

2.3т
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Российская трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что опасность коронавируса сильно преувеличена.

Анфиса Резцова

Анфиса Резцова

"Пожилые люди, которым 65+, вообще боятся, им постоянно долбят, как все вокруг опасно. На этой почве у них наружу вылезают все болячки. И тут не столько вирус опасен, сколько страх. Известно, что все болезни от нервов", – рассказала Резцова в интервью Спорт-Экспресс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резцова раскритиковала карантин из-за пандемии коронавируса. Олимпийская чемпионка сравнила граждан РФ с заключенными, так как людям запрещают выходить из дому.

Ранее Резцова устроила жесткую перепалку с известным комментатором Дмитрием Губерниевым из-за пандемии коронавируса в России.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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