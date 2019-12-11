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11 декабря • обновлено в 13:59
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"Врем и лжем": олимпийский чемпион из России сделал мощное признание о допинге в стране

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов заявил о наличии в стране государственной системы допинга.

Комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РФ права участвовать в крупных международных соревнованиях, чемпион ОИ-96 обвинил государство в подставе спортсменов.

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Включая биатлон: раскрыты виды спорта, где россияне принимали допинг

Денис Панкратов

Денис Панкратов

"Советский спорт"

"С 50-х годов мы постоянно обманываем, лжем и ведем себя некорректно по отношению ко всему остальному миру. Мы нарушаем все возможные законы. Ищем все лазейки, не слишком законные, справки левые предоставляем – "боремся". Общий принцип: обманываем, врем, лжем. Уберите государство из спорта. Претензии – не в отдельности к спортсменам. А претензии – к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идет на государственном уровне. В России сегодня вся наша система легкой атлетики немыслима без допинга. С этим и идет борьба", – цитирует Панкратова "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал решение WADA политическим, пригрозив агентству иском в суд.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Так во всём мире.
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иловайский юрий
иловайский юрий
славный фейк.... от советского спорта 95....клоуны)
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
По морде видно, что алкаш
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