"Врем и лжем": олимпийский чемпион из России сделал мощное признание о допинге в стране

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов заявил о наличии в стране государственной системы допинга.

Комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РФ права участвовать в крупных международных соревнованиях, чемпион ОИ-96 обвинил государство в подставе спортсменов.

Денис Панкратов "Советский спорт"

"С 50-х годов мы постоянно обманываем, лжем и ведем себя некорректно по отношению ко всему остальному миру. Мы нарушаем все возможные законы. Ищем все лазейки, не слишком законные, справки левые предоставляем – "боремся". Общий принцип: обманываем, врем, лжем. Уберите государство из спорта. Претензии – не в отдельности к спортсменам. А претензии – к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идет на государственном уровне. В России сегодня вся наша система легкой атлетики немыслима без допинга. С этим и идет борьба", – цитирует Панкратова "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин назвал решение WADA политическим, пригрозив агентству иском в суд.

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