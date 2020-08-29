Врач раскрыл главный способ продлить жизнь

Главным способом продлить жизнь являются занятия спортом, заявил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, среди вариантов "физические нагрузки, диета, медицина, лекарства" реальный результат дает только физическая активность.

"На втором месте ограничение калорий и так далее", – отметил доктор.

Мясников посоветовал первым делом отказаться от лифтов и как можно чаще пользоваться лестницами. Также развивать гибкость и ходить пешком в магазин, где не покупать продукты на неделю вперед. Подобный образ жизни позволяет соблюдать важное правило – дефицит калорий.

По мнению врача, хорошим способом увеличить физическую активность, является отказа от пользования общественным или личным транспортом

"Находите нагрузку в повседневной жизни", – подытожил Мясников.

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