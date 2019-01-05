Впервые за четверть века: Украина установила историческое достижение в волейболе

Мужская сборная Украины по волейболу успешно преодолела квалификацию чемпионата Европы-2019 и досрочно пробилась в финальную часть соревнований.

Впервые с 1997 года наша страна будет представлена мужской и женской национальными командами на континентальном первенстве.

Украинские волейболисты добыли пять побед в пяти встречах и в статусе безоговорочного лидера квалифицировались на первенство континента. В домашнем матче ДС "Юность" в Запорожье наши волейболисты обыграли Македонию 25:19, 28:26, 23:25, 25:23.

Сборная Украины по волейболу Федерация волейбола Украины

В заключительном матче квалификации украинцам предстоит выезд в Швейцарию, однако этот поединок для нашей команды уже ничего не решает.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские волейболистки завоевали право представлять страну на чемпионате Европы-2019. Победа над гостями из Черногории со счетом 3:0 гарантировала нашим спортсменкам второе место в отборочной группе.

Несмотря на упорную борьбу, украинкам хватило трех сетов, чтобы одолеть своих соперниц в матче 5 января со счетом 25:22, 25:21, 25:21.