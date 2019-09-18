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18 сентября • обновлено в 22:19
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Впервые в истории! Сборная Украины по волейболу установила потрясающее достижение

1.5т Читать материал на украинском

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, который с 12 по 29 сентября проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Сборная Украины по волейболу

Сборная Украины по волейболу

CEV

В четвертом матче группового этапа Евроволейбола-2019 подопечные Угиса Крастиньша в трех сетах обыграли Эстонию - 25:17, 25:15, 25:14.

Украинцы уже не опустятся ниже четвертого места в турнирной таблице. В плей-офф выходят первые четыре команды. Ранее "сине-желтые" одолели чехов и черногорцев и уступили сборной Нидерландов.

Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евроволейбола-2019

Предыдущим высшим достижением национальной команды были выходы в утешительный турнир в 1993-м (6-е итоговое место) и 1997-м (7-е) с третьего места. Тогда формат Евро отличался и 12 сборных делились на две группы, а волейболисты занявшие 3-4 места в каждой из групп боролись между собой за 5-8 места.

Ныне чемпионат впервые проводится в четырех странах с участием 24 национальных сборных.

На текущем первенстве континента нашим волейболистам предстоит игра против Польши. В плей-офф украинцы могут встретиться со сборной из группы В (Бельгия, Сербия, Словакия, Германия, Испания и Австрия).

Новости
Украинки пробились на чемпионат Европы-2019 по волейболу

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года мужская сборная Украины по волейболу успешно преодолела квалификацию чемпионата Европы-2019 и впервые за 25 лет пробилась в финальную часть соревнований.

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Тема
Волейбол
Теги
Волейбол сборная Украины по волейболу
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