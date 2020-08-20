Воздушная гимнастка умерла нелепой смертью на турнире в Москве

Максим Иншаков Другие виды спорта 18:19, 20.08.2020 Обновлено: 19:21, 20.08.2020

Воздушная гимнастка Елена Кустова погибла во время соревнований по эквилибристике в Москве, сообщается на странице SlackTribe в одной из социальных сетей.

Инцидент произошел на турнире по слэклайну (хождение по натянутой стропе). Во время одного из упражнений Кустова находилась под стропой. В этот момент произошла поломка оборудования, в результате чего фрагмент конструкции (лайнлок) попал в спортсменку.

"Лайнлок в длину всего порядка 10 см, но он попал Лене точно в голову и нанёс тяжелую черепно-мозговую травму", – говорится в сообщении.

Сообщение о смерти Елены Кустовой
SlackTribe

Скорая помощь прибыла на место происшествия спустя 10 минут. Врачи на протяжении часа безуспешно пытались спасти гимнастку. У погибшей осталась одиннадцатилетняя дочь.

Кустова была тренером российской воздушной гимнастки Евгении Асоновой, которая в декабре прошлого года сорвалась с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Риге. Спортсменка сломала два позвонка и повредила спинной мозг, из-за чего потеряла чувствительность в ногах.

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