"Вот и все. Я умираю": история легендарного украинского тренера

Когда мне задают вопрос, кто был моим идеалом спортсменки и кому я симпатизировал, отвечаю, не задумываясь, – Зинаида Турчина, лучшая гандболистка прошлого столетия по версии Международной федерации гандбола. Спартаковка – двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, 13-кратная обладательница Кубка европейских чемпионов. За такое уникальное достижение киевский клуб, 20-кратный чемпион СССР, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В этом и большая заслуга Зинаиды Михайловны, которая блестяще играла на площадке до 42 лет, а затем вместе с супругом составила тренерский тандем. Но, увы, он оказался недолговечным. В перерыве матча Кубка чемпионов тренеру спартаковок стало плохо, но установку на вторую половину встречи он успел дать. Его последними словами в раздевалке были: "Девочки, вот и все. Я умираю". Он ушел из жизни на глазах своих подопечных 6 ноября 1993 года.

Зинаида Михайловна на матч с Бухарест с командой не полетела. И то, что произошло непоправимое, поняла из телевизионной трансляции. Девочки рыдали. Матч был прерван.

О легендарном Игоре Евдокимовиче Турчине OBOZREVATEL неоднократно рассказывал. Сегодня своими воспоминаниями делится его спутница жизни Зинаида Михайловна Турчина.

- Для вас, знавшей Игоря Евдокимовича лучше, чем кто-либо другой, его смерть едва ли была неожиданной?

- Да, он, казалось, намеренно ее приближал. "Если умру, то только на работе – во время тренировки или игры", – говорил мне не раз, когда плохо себя чувствовал. С годами это случалось все чаще… Во всем, что произошло, я виню… гандбол. Он был жизнью Игоря. Муж поклонялся ему, словно идолу, ради него жертвовал не только здоровьем, но и благополучием семьи. Он так и говорил: "Сначала работа – все остальное потом"… И гандбол, подобно вампиру, капля по капле высосал из Игоря всю кровь.

- Но он же подарил Турчину – и вам, разумеется, – немало счастливых мгновений…

- Тут и спорить не о чем. Гандболу мы обязаны всем – он дал нам имя, известность, материальные блага, а главное – друг друга. Не представляю, как сложилась бы моя жизнь, не повстречай я Игоря. Сколько уже лет прошло, а все помню. Даже какого цвета рубашка была на нем, когда впервые пришел в сто пятьдесят третью киевскую школу, чтобы "завербовать" нас в свою группу. Он только-только закончил Инфиз и стал тренером ДЮСШ-2… Высокий, стройный, чубатый, с великолепным коком.

- Ну а вам он сразу понравился?

- Разве только мне? В него все девочки влюбились. Красивый, умный, добрый. Ну, наорет на тебя – так у него должность такая, а что попросишь – не откажет. Задачки нам решать помогал. Он ведь с отличием школу закончил, вуз – с красным дипломом. А книг сколько прочел! Как станет что-то рассказывать – уши развесим и слушаем, слушаем…

- Как и когда Игорь Евдокимович сделал вам предложение?

- Все произошло внезапно. Семнадцатого мая, в мой день рождения. Отпраздновали восемнадцатилетие всей командой в Кишиневе, после очередной победы в чемпионате СССР. Когда девчонки разошлись по своим номерам, Игорь Евдокимович приблизился ко мне вплотную и, не поднимая глаз, тихо произнес: "Я, Зина, хотел бы на тебе жениться", – и вопросительно глянул на меня. Это было так неожиданно, что я дар речи потеряла. Помню, сердце колотилось, как на последних минутах напряженнейшего матча.

Мы оба были смущены и взволнованны, вышли на улицу и, даже не взявшись за руки, быстро зашагали, не выбирая направления… Конечно, было радостно, какое-то незнакомое чувство распирало грудь…

- Вы не сказали ему в тот вечер ни "да", ни "нет"?

- А зачем? Мое молчание было им истолковано, как согласие. Он чувствовал, что я счастлива.

- Во время матчей Игорь Евдокимович сжигал себя. А после игры быстро оттаивал?

- Если бы! Придем домой или в гостиницу, а он, словно незрячий, ходит по комнате, натыкаясь на мебель, и говорит, говорит… Все перипетии игры припомнит, малейшие ошибки каждой из нас и сигарету за сигаретой выкуривает. Я табачного дыма терпеть не могла, но что было делать?

- Не скучновато было с человеком, зацикленным на гандболе?

- Это с Игорем-то скучно? Да он был душой любой компании, так и сыпал остротами, а анекдотов знал – ну просто тысячи. Мог их без пауз несколько часов кряду рассказывать, да еще в лицах.

Мы с Игорем двадцать восемь лет прожили. Первые пятнадцать – как один день, душа в душу. А потом начались инфаркты. Их у него три было. Первый – в семьдесят третьем, в киевском Дворце спорта, сразу после матча. Второй – в Запорожье, и опять же после матча.

- Это случалось после поражений?

- Разве мы часто проигрывали? Даже победная игра отнимала у него много сил. Он до конца выкладывался и терял здоровья больше, чем мы на площадке… С этим ничего нельзя было поделать. После третьего киевского инфаркта врач ему прямо сказал, что четвертый он уже не перенесет.

- Как же на операцию не согласился?

- Долго уговаривали, и он понял, что стоит на краю пропасти. Да и самочувствие было неважным, пачками глотал таблетки. И потом, знал, что в Норвегии прекрасные кардиохирурги.

- Нетрудно догадаться, во что обходится там подобная операция…

- Двадцать пять тысяч долларов надо было заплатить. У нас, естественно, таких денег не было.

- А Минмолспорт не помог?

- Ни копейки не дали. Сработало имя Турчина – нашлись в Норвегии люди, которые все расходы взяли на себя. Правда, контракт пришлось заключить: после операции Игорь три года должен был отработать в одном из норвежских клубов.

- Но ведь он гораздо раньше оказался в Киеве?

- Спустя восемь месяцев. Ему и в этом пошли навстречу. Без "Спартака" он своей жизни не представлял.

* * *

Это небольшая часть того, что Зинаида Михайловна рассказала о своем знаменитом супруге. Об остальном как-то в следующий раз.

Похоронен Игорь Евдокимович в Киеве на Берковцах. Сюда к его памятнику часто приходят Зинаида Михайловна, уже взрослые дети Наташа и Миша, бывшие подопечные выдающегося тренера, а также те, кто знал и помнят тренера от Бога.

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