Восьмикратный олимпийский чемпион Болт заразился COVID-19

Александр Чеканов Другие виды спорта 21:25, 24.08.2020

Легендарный ямайский легкоатлет Усейн Болт заразился коронавирусом.

Восьмикратный олимпийский чемпион заявил об этом, опубликовав видео в социальной сети Twitter. По словам бегуна, он находится на самоизоляции,

"Всем привет. Подтверждаю, что я заразился COVID-19. Прошел тест в субботу. Как ответственный человек, остаюсь дома, вдалеке от друзей, пока у меня точно не будет никаких симптомов. Как и полагается, буду находиться на карантине, дожидаясь результатов повторного теста на COVID-19. Скажите всем друзьям, что для безопасности карантин нужно проводить в одиночестве", – обратился к фанатам Болт.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после победы над "Олимпиком" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Киев попал в лидеры по COVID-19: количество новых заболевших превысило 200 человек

Мэр Днепра Борис Филатов поздравил украинцев с Днем Независимости

Иран обнародовал записи "черных ящиков" самолета МАУ: в МИД Украины озвучили требования

Беларусь не намерены превращать во вторую Украину, – глава дипломатии ЕС

Зеленский предложил учредить в Украине премии имени Скорика и Патона