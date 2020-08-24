Восьмикратный олимпийский чемпион Болт заразился COVID-19

Легендарный ямайский легкоатлет Усейн Болт заразился коронавирусом.

Восьмикратный олимпийский чемпион заявил об этом, опубликовав видео в социальной сети Twitter. По словам бегуна, он находится на самоизоляции,

"Всем привет. Подтверждаю, что я заразился COVID-19. Прошел тест в субботу. Как ответственный человек, остаюсь дома, вдалеке от друзей, пока у меня точно не будет никаких симптомов. Как и полагается, буду находиться на карантине, дожидаясь результатов повторного теста на COVID-19. Скажите всем друзьям, что для безопасности карантин нужно проводить в одиночестве", – обратился к фанатам Болт.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после победы над "Олимпиком" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в команде.

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