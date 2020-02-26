Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джон Додсон (20-11) по прозвищу Волшебник добыл эффектную победу на UFC Fight Night 167.

В Рио-Ранчо (США) Додсон нокаутировал Натаниэля Вуда (16-3).

В дебюте третьего раунда британец агрессивно пошел в нападение, пробив по челюсти оппонента, однако Додсон удачно контратаковал. После мощнейшего "выстрела" британский боец упал в нокаут. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскому бойцу MMA Михаилу Коробкову присудили поражение из-за песни "Люцифер" группы "Коррозия металла", под которую он вышел на ринг против Султана-али Давудова.

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